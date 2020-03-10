10 марта. Mossovetinfo.ru – Определена площадка для строительства новой инфекционной больницы в Москве в рамках режима повышенной готовности в связи с распространением заболевания коронавирусом, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, несмотря на то, что в Москве выявлены единичные случаи заболевания коронавирусом, госпитализации подлежат также все контактировавшие с заболевшим, у которых выявлены признаки заболевания ОРВИ. Также происходят и другие случаи экстренных госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается. В связи с этим было принято решение в дополнение к ИКБ №1 и стационару в Коммунарке построить еще одну инфекционную больницу.



В качестве площадки для строительства новой больницы было выбрано поселение Вороновское в ТиНАО рядом с деревеней Голохвастово. Больница будет построена в сжатые сроки из быстрововозводимых конструкций. Вокруг больницы будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Собянин подчеркнул, что несмотря на то, что новая больница будет построена в короткий срок, она будет оснащена самым современным медицинским оборудованием.



Также мэр Москвы сообщил, что ближайшие жилые дома будут находиться в 250 метрах от новой больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны, и дал гарантию, что новая больница не будет представлять никакой опасности для местных жителей.



Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в столице коронавируса. По последним официальным данным, в Москве выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, один человек вылечился.