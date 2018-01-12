В Москве осталось снести 36 пятиэтажек первой волны

В рамках первой программы сноса пятиэтажек в Москве осталось снести 36 домов первого периода индустриального домостроения, сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.



Программа сноса завершена в Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном округах, а также Зеленограде.



Всего в рамках первой программы сноса аварийного жилья, которая началась в 1999 году, было запланировано снести 1722 дома. Программу планируется завершить в 2018 году.