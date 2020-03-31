31 марта. Mossovetinfo.ru – Количество людей, которые вылечились в Москве от коронавируса, достигло 70 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам Раковой, за прошедшие сутки количество выздоровевших выросло на 42 человека. Все они выписаны из больниц.



Вице-мэр выразила надежду, что предпринятые меры сохранят тенденцию – прирост заболевших коронавирусом будет замедлятся, а количество выздоровевших будет расти.



Всего в Москве выявлено 1226 случаев заболевания коронавирусом. С 28 марта в столице введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта в столице ограничено передвижение по городу, для жителей введен режим домашней самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.