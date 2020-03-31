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Город (Москва и область)     31.03.2020 09:02

В Москве от коронавируса вылечились уже 70 человек

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Теги:  коронавирус 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Количество людей, которые вылечились в Москве от коронавируса, достигло 70 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, за прошедшие сутки количество выздоровевших выросло на 42 человека. Все они выписаны из больниц.

Вице-мэр выразила надежду, что предпринятые меры сохранят тенденцию – прирост заболевших коронавирусом будет замедлятся, а количество выздоровевших будет расти.

Всего в Москве выявлено 1226 случаев заболевания коронавирусом. С 28 марта в столице введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта в столице ограничено передвижение по городу, для жителей введен режим домашней самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.


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Теги: 
коронавирус 

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