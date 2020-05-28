28 мая. Mossovetinfo.ru – Москве за сутки выявлено 2 054 новых случая заражения коронавирусом сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса в столице вылечились 3793 человека.



Всего в столице зафиксировано 173 497 случаев На данный момент в столице заражены 99 992 человека. Выздоровел 71 251 человек, умерли – 2 254 человека.



В России выявлен 379 051 случай во всех регионах.