28 мая. Mossovetinfo.ru – Москве за сутки выявлено 2 054 новых случая заражения коронавирусом сообщает оперативный штаб.
Кроме того, за сутки от коронавируса в столице вылечились 3793 человека.
Всего в столице зафиксировано 173 497 случаев На данный момент в столице заражены 99 992 человека. Выздоровел 71 251 человек, умерли – 2 254 человека.
В России выявлен 379 051 случай во всех регионах.
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