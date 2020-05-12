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Город (Москва и область)
12.05.2020, 12:46
В Москве отключили отопление
12 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 12 мая отключили отопление и перевели системы теплоснабжения на летний режим работы, сообщается на портале mos.ru. Всего отопление отключили более чем в 7...
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Город (Москва и область)
12.05.2020, 11:11
Больные коронавирусом в Москве нарушили режим самоизоляции более 46 тысяч раз
12 мая. Mossovetinfo.ru – За время действия ограничений в Москве больные коронавирусом нарушили режим самоизоляции более 46 тысяч раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главконтроль Москвы. ...
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Город (Москва и область)
12.05.2020, 10:42
В Москве 12 мая ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду
12 мая. Mossovetinfo.ru – Управление МЧС Москвы предупредило о сильном ветре, ожидающемся в столице во вторник, 12 мая. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства. По прогноза...