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Город (Москва и область)     12.05.2020 12:46

В Москве отключили отопление

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Теги:  отопление  ЖКХ 

12 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 12 мая отключили отопление и перевели системы теплоснабжения на летний режим работы, сообщается на портале mos.ru.

Всего отопление отключили более чем в 70 тысячах зданий, в первую очередь на промышленных объектах и в административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских садах и в лечебных учреждениях.

До 25 августа специалисты комплекса городского хозяйства проведут проверку всех систем теплоснабжения и подготовят их к следующему отопительному сезону. Больницы, школы и детские сады будут готовы к запуску отопления 1 сентября, жилые дома и другие объекты – к 15 сентября.


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Теги: 
отопление  ЖКХ 

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