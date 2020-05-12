12 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 12 мая отключили отопление и перевели системы теплоснабжения на летний режим работы, сообщается на портале mos.ru.



Всего отопление отключили более чем в 70 тысячах зданий, в первую очередь на промышленных объектах и в административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских садах и в лечебных учреждениях.



До 25 августа специалисты комплекса городского хозяйства проведут проверку всех систем теплоснабжения и подготовят их к следующему отопительному сезону. Больницы, школы и детские сады будут готовы к запуску отопления 1 сентября, жилые дома и другие объекты – к 15 сентября.