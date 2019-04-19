19 апреля. Mossovetinfo.ru – На природных территориях Москвы откроется 250 точек на которых можно будет официально готовить шашлыки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Мосприроды.



Все точки будут оборудованы навесами, скамьями и столами, мангалами для использования древесного угля, мусоросборниками, информационными щитами, а также ящиками с песком.



В 2018 году на природных территориях Москвы работали 274 точки для шашлыка, однако 24 из них сейчас находятся на ремонте. Полный список точек для пикников будет опубликован на официальных сайтах Мосприроды и столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.