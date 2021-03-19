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Город (Москва и область)     19.03.2021 14:55

В Москве откроются технопарки в сфере IT и пищевой промышленности

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Теги:  технопарки  IT  высокие технологии  пищевая промышленность 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Технопарки, которые специализируются в сферах IT, высоких технологий и пищевой промышленности откроют в Москве, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

По словам Сергуниной, технопарки востребованы бизнес-сообществом Москвы, доля свободных площадей в них не превышает 1,5%.

«В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей и создали еще 7,8 тысячи рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тысяч человек, становясь технологическим ядром города», - рассказала Сергунина.

В Центральном округе появится технопарк, который будет специализироваться в сфере IT. Сейчас в Москве действует четыре аналогичных парка: «Водный стадион», «Отрадное», «Горизонт» и «Физтехпарк».

В Зеленограде будет построен технопарк, который будет специализироваться на высокотехнологичном производстве, научных разработках и исследованиях.

Третий технопарк станет новинкой в области развития московских технопарков. Егопрофилем станет пищевая промышленность. Ранее подобных технопарков в Москве не было. В новом технопарке будут размещены пищевые лаборатории и производства, фабрики кухни, также в нем организуют пространства для фуд-кортов и ресторанов.

Проекты по созданию новых технопарков были представлены на форуме «Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций».

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Теги: 
технопарки  IT  высокие технологии  пищевая промышленность 

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