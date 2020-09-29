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Город (Москва и область)     29.09.2020 18:19

В Москве отопление включено в 70% жилых домов и 80% соцбъектов

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Теги:  отопление 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве отопление включено в 70 процентов жилых домов и более 80 процентов социальных объектов. Об этом сообщил сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он пояснил, что процедура включения отопления занимает несколько дней. Отопление в жилых домах Москвы начали включать в понедельник, 28 сентября. 

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Теги: 
отопление 

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