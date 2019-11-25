25 ноября. Mossovetinfo.ru – Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в конце ноября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Сообщается, что давление начнет резко снижаться во второй половине недели и к 29 ноября упадет до 732 миллиметров ртутного столба, что на 15 пунктов ниже нормы.
На прошлой неделе атмосферное давление в Москве поднялось до рекордных значений и составило 771 миллиметра ртутного столба. Подобные перепады давления негативно сказываются на здоровье метеозависимых людей, и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
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