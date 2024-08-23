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Город (Москва и область)     29.08.2024 07:58

В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 28 градусов

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Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

29 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 26−28 градусов. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 11 градусов. Осадков не ожидается.

В Подмосковье в четверг, 29 августа, температура днем будет плюс 24−29 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

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