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Город (Москва и область)     12.04.2020 12:34

В Москве первые 18 магазинов оштрафовали за отсутствие социальной разметки

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Теги:  магазины  штрафы  социальная дистанция 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве первые 18 магазинов оштрафованы за отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Нарушения были выявлены в результате проверок, которые будут проходить постоянно.

Немерюк подчрекнул, что если в ходе проверок будут выявлены злостные нарушители, то к ним могут быть применены более жесткие меры в виде более крупных штрафов и приостановления деятельности.



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Теги: 
магазины  штрафы  социальная дистанция 

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