12 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве первые 18 магазинов оштрафованы за отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.



Нарушения были выявлены в результате проверок, которые будут проходить постоянно.



Немерюк подчрекнул, что если в ходе проверок будут выявлены злостные нарушители, то к ним могут быть применены более жесткие меры в виде более крупных штрафов и приостановления деятельности.