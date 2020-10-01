1 октября. Mossovetinfo.ru - В рамках программы реновации жилья в Москве под заселение передано 58 новостроек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.



Очередная новостройка передана под заселение на улице Тимирязевская. В доме 91 квартира, в которые переедут жители пятиэтажки, расположенной на лице Всеволода Вишневского.



Всего в Северном административном округе в настоящее время по программе реновации передано уже 10 новостроек.