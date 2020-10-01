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Город (Москва и область)     01.10.2020 16:12

В Москве под заселение по программе реновации передано 58 новостроек

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Теги:  программа реновации жилья  реновация  переселение  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек 

1 октября. Mossovetinfo.ru - В рамках программы реновации жилья в Москве под заселение передано 58 новостроек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Очередная новостройка передана под заселение на улице Тимирязевская. В доме 91 квартира, в которые переедут жители пятиэтажки, расположенной на лице Всеволода Вишневского.

Всего в Северном административном округе в настоящее время по программе реновации передано уже 10 новостроек.


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Теги: 
программа реновации жилья  реновация  переселение  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек 

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