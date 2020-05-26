26 мая. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы подали около 4 тысяч жалоб на работу приложения «Социальный мониторинг», рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.



При этом порядка 2,5 тысячи жалоб связано с неправильными штрафами, сообщил глава Главконтроля.



Данчиков также рассказал, что в ближайшие дни будут отменены 370 штрафов, так как штрафы были выписаны либо при нахождении людей в КТ-центрах, либо проходят лечение в коронавирусных стационарах. Кроме того, 238 жалоб на неправильные штрафы поступили в суд.



Всего по данным приложения «Социальный мониторинг» в Москве было выписано около 54 тысяч штрафов. При этом, некоторым гражданам штрафы выписывались неоднократно.



Приложение «Социальный мониторинг» разработано специально для заболевших коронавирусом, у которых заболевание проходит в легкой форме и позволяет проходить лечение на дому. С помощью приложения контролируется соблюдение режима изоляции. Пациенты могут установить приложение на свой смартфон, либо получить гаджет с предустановленным приложением.



Первая версия приложения начала работать в Москве 3 апреля. Позднее, 23 апреля, вышла новая версия приложения.