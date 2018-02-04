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Город     04.02.2018 22:47

В Москве посещение школ 5 февраля из-за снегопада объявлено «свободным» - Собянин

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Теги:  Москва  снегопад  школы  дороги  Собянин  авто 


4 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Из-за снегопада, сложной дорожной ситуации, посещение школ в Москве завтра (5 февраля – ред.) объявлено свободным. Об этом в своем микроблоге @MosSobyanin в twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», - сообщил Собянин.
Собянин, снегопад, школы.JPG

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Теги: 
Москва  снегопад  школы  дороги  Собянин  авто 

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