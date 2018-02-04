4 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Из-за снегопада, сложной дорожной ситуации, посещение школ в Москве завтра (5 февраля – ред.) объявлено свободным. Об этом в своем микроблоге @MosSobyanin в twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», - сообщил Собянин.