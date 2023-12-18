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Город (Москва и область)     20.12.2023 11:15

В Москве построят еще три новые линии метро - Собянин

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Теги:  Москва  метро  новые линии  Собянин  Сергей Собянин  Мосгордума  отчет 

20 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве построят еще три новые линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 20 декабря, выступая с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы перед Мосгордумой. Также в городе появится порядка 40 станций метро.

«В планах – строительство трех новых линий и порядка 40 станций метро», – сказал мэр.

Собянин отметил, что 2023 год для Москвы стал рекордным по вводу новых транспортных объектов. Так, было завешено строительство Большой кольцевой линии метро, двух веток МЦД, Московского скоростного диаметра и других мегапроектов.

Трансляцию отчета Собянина можно посмотреть на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  новые линии  Собянин  Сергей Собянин  Мосгордума  отчет 

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