20 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве построят еще три новые линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 20 декабря, выступая с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы перед Мосгордумой. Также в городе появится порядка 40 станций метро.«В планах – строительство трех новых линий и порядка 40 станций метро», – сказал мэр.Собянин отметил, что 2023 год для Москвы стал рекордным по вводу новых транспортных объектов. Так, было завешено строительство Большой кольцевой линии метро, двух веток МЦД, Московского скоростного диаметра и других мегапроектов.