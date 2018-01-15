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Город     15.01.2018 18:53

В Москве построят три детских сада-трансформера

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Теги:  строительство  детский сад  Сергей Левкин 

В Москве в 2018 году откроют три здания-трансформера, которые строятся как блоки начальных классов, а необходимости могут быть переделаны в детские сады. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте градостроительной политики.

Два трансформера появятся в районе Южное Бутово и один в районе Куркино.
Их могут использоваться как блоки начальных классов с 12 классами по 25 человек и как детский сад с 12 группами по 25 человек.

Два из трех зданий-трансформеров строятся сейчас в Южном Бутово как блоки начальных классов – на улицах Брусилова и Адмирала Лазарева на 300 мест каждый. Строительство еще одного трансформера началось на Воротынской улице в районе Куркино.

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Карта места

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Теги: 
строительство  детский сад  Сергей Левкин 

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