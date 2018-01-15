В Москве построят три детских сада-трансформера

В Москве в 2018 году откроют три здания-трансформера, которые строятся как блоки начальных классов, а необходимости могут быть переделаны в детские сады. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте градостроительной политики.



Два трансформера появятся в районе Южное Бутово и один в районе Куркино.

Их могут использоваться как блоки начальных классов с 12 классами по 25 человек и как детский сад с 12 группами по 25 человек.



Два из трех зданий-трансформеров строятся сейчас в Южном Бутово как блоки начальных классов – на улицах Брусилова и Адмирала Лазарева на 300 мест каждый. Строительство еще одного трансформера началось на Воротынской улице в районе Куркино.