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Город (Москва и область)
11.08.2020, 09:59
В Москве появился литературный веломаршрут
11 августа. Mossovetinfo.ru – Литературный веломаршрут по Москве по местам литературных произведений появился на портале «Узнай Москву». Велоэкскурсия с аудиогидом позволит увидеть дом, где ...
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Город (Москва и область)
10.08.2020, 15:45
До конца года в Москве начнется реконструкция еще 4 развязок на МКАД
10 августа. Mossovetinfo.ru – Реконструкция еще четырех дорожных развязок на МКАД начнется до конца текущего года, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева. ...
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Город (Москва и область)
10.08.2020, 14:14
С начала года на МЦД и МЖД построили и реконструировали 10 станций
10 августа. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года на МЦД и радиальных диаметрах МЖД построили и реконструировали 10 станций, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэ...