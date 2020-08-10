11 августа. Mossovetinfo.ru – Литературный веломаршрут по Москве по местам литературных произведений появился на портале «Узнай Москву».



Велоэкскурсия с аудиогидом позволит увидеть дом, где жила Муму, усадьбу Наташи Ростовой, увидеть здания, которые описывали в своих произведениях Тургенев, Толстой, Гиляровский, Булгаков, а также дома, в которых бывали Герцен, Гоголь, Бунин и другие писатели.



Всего в велоэкскурсии 11 локаций, общая протяженность маршрута составляет около 12 километров. Проехать его на велосипеде можно примерно за час.



Велоэкскурсия доступна как на портале «Узнай Москву», так и в одноименном мобильном приложении.