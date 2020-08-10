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Город (Москва и область)     11.08.2020 09:59

В Москве появился литературный веломаршрут

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Теги:  Узнай Москву  экскурсии  велоэкскурсии  литература 

11 августа. Mossovetinfo.ru – Литературный веломаршрут по Москве по местам литературных произведений появился на портале «Узнай Москву».

Велоэкскурсия с аудиогидом позволит увидеть дом, где жила Муму, усадьбу Наташи Ростовой, увидеть здания, которые описывали в своих произведениях Тургенев, Толстой, Гиляровский, Булгаков, а также дома, в которых бывали Герцен, Гоголь, Бунин и другие писатели.

Всего в велоэкскурсии 11 локаций, общая протяженность маршрута составляет около 12 километров. Проехать его на велосипеде можно примерно за час.

Велоэкскурсия доступна как на портале «Узнай Москву», так и в одноименном мобильном приложении.


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Карта места

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Теги: 
Узнай Москву  экскурсии  велоэкскурсии  литература 

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