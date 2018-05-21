В Москве появится более 300 новых парковочных мест

21 мая. Mossovetinfo.ru - Свыше 300 парковочных мест будет организовано благодаря изменению схемы движения на ряде столичных улиц. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Места появятся за счет того, что в ближайшие месяцы в 6 округах изменится схема организации дорожного движения - поменяются направления движения. Одни улицы станут односторонними, другие – двусторонними. За счет изменений увеличится количество парковочных мест.



Односторонними станут следующие улицы:



ЮАО

- 1-ый Дербеневский переулок на участке от 2-го Кожевнического переулка до Дербеневской улицы (будет организовано 7 парковочных мест)



ЮВАО

- 1-й Южнопортовый проезд на участке от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы

- Марьинский бульвар на участке от Мячковского бульвара до Братиславской ул. (будет организовано 105 парковочных мест)



ЦАО

- 2-я Тверская-Ямская улица на участке от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы (будет организовано 26 парковочных мест).



ВАО

- 9-й просп. Новогиреева на участке от Зеленого проспекта в сторону ул. Металлургов (будет организовано 27 парковочных мест)

- 11-й просп. Новогиреева на участке от ул. Металлургов в сторону Зеленого проспекта (будет организовано 134 парковочных места)



СЗАО

- дублер ул. Героев Панфиловцев на участке от д. 7, корп. 3 до д. 13, корп. 1 (будет организовано 37 парковочных мест)

- боковой проезд Сходненской улицы на участке от д. 37 до ул. Нелидовская.



Двусторонними станут:



САО

- ул. Усиевича на участке от Балтийской ул. до Головановского пер.



СЗАО

- ул. Вишневая на участке от Тушинской улицы до улицы Циолковского

- ул. Демьяна Бедного на участке от ул. Мневники до пр-та Маршала Жукова

Введение двустороннего движения на Вишневой ул. повысит транспортную связность района Покровское-Стрешнево и снизит нагрузку на ул. Свободы. Изменение схемы на ул. Демьяна Бедного также повысит транспортную связность района Хорошево-Мневники, снизит нагрузку на пр-т Маршала Жукова и ул. Мневники.

