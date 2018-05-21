Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.05.2018, 12:23

В Москве появится более 300 новых парковочных мест

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковка 

21 мая. Mossovetinfo.ru - Свыше 300 парковочных мест будет организовано благодаря изменению схемы движения на ряде столичных улиц. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Места появятся за счет того, что в ближайшие месяцы в 6 округах изменится схема организации дорожного движения - поменяются направления движения. Одни улицы станут односторонними, другие – двусторонними. За счет изменений увеличится количество парковочных мест.

Односторонними станут следующие улицы:

ЮАО
- 1-ый Дербеневский переулок на участке от 2-го Кожевнического переулка до Дербеневской улицы (будет организовано 7 парковочных мест)

ЮВАО
- 1-й Южнопортовый проезд на участке от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы
- Марьинский бульвар на участке от Мячковского бульвара до Братиславской ул. (будет организовано 105 парковочных мест)

ЦАО
- 2-я Тверская-Ямская улица на участке от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы (будет организовано 26 парковочных мест).

ВАО
- 9-й просп. Новогиреева на участке от Зеленого проспекта в сторону ул. Металлургов (будет организовано 27 парковочных мест)
- 11-й просп. Новогиреева на участке от ул. Металлургов в сторону Зеленого проспекта (будет организовано 134 парковочных места)

СЗАО
- дублер ул. Героев Панфиловцев на участке от д. 7, корп. 3 до д. 13, корп. 1 (будет организовано 37 парковочных мест)
- боковой проезд Сходненской улицы на участке от д. 37 до ул. Нелидовская.

Двусторонними станут:

САО
- ул. Усиевича на участке от Балтийской ул. до Головановского пер.

СЗАО
- ул. Вишневая на участке от Тушинской улицы до улицы Циолковского
- ул. Демьяна Бедного на участке от ул. Мневники до пр-та Маршала Жукова
Введение двустороннего движения на Вишневой ул. повысит транспортную связность района Покровское-Стрешнево и снизит нагрузку на ул. Свободы. Изменение схемы на ул. Демьяна Бедного также повысит транспортную связность района Хорошево-Мневники, снизит нагрузку на пр-т Маршала Жукова и ул. Мневники.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:24 Город (Москва и область) Единый билет свяжет метро, МЦК и МЦД

12:27 Город (Москва и область) Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности

12:23 Город (Москва и область) В Москве появится более 300 новых парковочных мест

11:55 Происшествия Новый фигурант по делу о призывах к массовым беспорядкам арестован в Москве

11:33 Власть Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

Актуальные материалы

15:18 Власть Новый состав правительства РФ

12:54 Город (Москва и область) Велопарад пройдет в Москве 20 мая

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru