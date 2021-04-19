 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     19.04.2021 15:26

В Москве появятся автобусы, которые будут работать в режиме «по требованию»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  транспорт  ТиНАО  сервисы  микроавтобусы 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Сервис автобусных перевозок «по требованию» запустят в 2021 году в ТиНАО сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Жители смогут вызвать автобус через приложение «Московский транспорт», он приедет в течение 30 минут на виртуальную остановку, расположенную не далее 500 метров от места заказа. Для работы будут использоваться современные комфортабельные микроавтобусы вместимостью от 8 до 16 пассажиров. При этом, вызов автобуса обойдется дешевле, чем вызов такси.

Новый сервис поможет создать удобные транспортные связи в тех районах, где инфраструктура не позволяет организовать регулярный маршрут. Он поможет жителям быстрее и безопаснее добираться до метро, МЦД и МЦК. Сервис станет частью системы MaaS, которая позволяет взять напрокат автомобили, велосипеды и самокаты.

Эксперимент в ТиНАО продлится не менее 12 месяцев, по его результатам будет принято решение о дальнейшем развитии сервиса.

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование, по выбору названия для нового сервиса. На выбор предлагаются варианты «По пути», «Союз» и «Твойбус». Также среди вариантов для голосования - «пусть выбирают специалисты».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
транспорт  ТиНАО  сервисы  микроавтобусы 

Возврат к списку

Лента новостей

15:26 Город (Москва и область) В Москве появятся автобусы, которые будут работать в режиме «по требованию»

14:56 Общество Москвичей предупредили о резких перепадах давления 21-22 апреля

14:05 Другое Исполком УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

13:47 Власть Песков сообщил, кто будет присутствовать на оглашении послания президента

13:38 Город (Москва и область) Перевод грузовиков на ЦКАД не отразится на стоимости товаров в Москве - Власти

Актуальные материалы

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru