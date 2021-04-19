В Москве появятся автобусы, которые будут работать в режиме «по требованию»

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Сервис автобусных перевозок «по требованию» запустят в 2021 году в ТиНАО сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Жители смогут вызвать автобус через приложение «Московский транспорт», он приедет в течение 30 минут на виртуальную остановку, расположенную не далее 500 метров от места заказа. Для работы будут использоваться современные комфортабельные микроавтобусы вместимостью от 8 до 16 пассажиров. При этом, вызов автобуса обойдется дешевле, чем вызов такси.



Новый сервис поможет создать удобные транспортные связи в тех районах, где инфраструктура не позволяет организовать регулярный маршрут. Он поможет жителям быстрее и безопаснее добираться до метро, МЦД и МЦК. Сервис станет частью системы MaaS, которая позволяет взять напрокат автомобили, велосипеды и самокаты.



Эксперимент в ТиНАО продлится не менее 12 месяцев, по его результатам будет принято решение о дальнейшем развитии сервиса.



На портале «Активный гражданин» стартовало голосование, по выбору названия для нового сервиса. На выбор предлагаются варианты «По пути», «Союз» и «Твойбус». Также среди вариантов для голосования - «пусть выбирают специалисты».