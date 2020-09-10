10 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве разработаны два маршрута речного общественного транспорта, сообщил в своей колонке на едином транспортном портале Москвы глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.



Маршруты будут действовать на Москве-реке круглый год, проезд в них можно будет оплатить картой «Тройка», также в них будут действовать социальные карты и все льготы, которые действуют в наземном общественном транспорте.



Речные маршруты будут интегрированы в городскую транспортную систему и увязаны с другими видами общественного транспорта.



Первый маршрут от парка «Фили» до Киевского вокзала пройдет через районы Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово. С его помощью можно будет добраться до Сити или Кутузовского проспекта.



Второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников. Он попожет попасть на застраиваемую территорию ЗИЛа, посетить парк «Остров мечты», кроме того, одной из ключевых точек маршрута станет Южный речной вокзал, на котором планируется такая же масштабная реконструкция, как та, которая недавно завершилась на Северном речном вокзале.



На остановках речных маршрутов появятся навесы от непогоды, табло с расписанием, билетные автоматы, будут отремонтированы и модернизированы причалы, в некоторых местах будут построены новые. В случае необходимости к причалам приблизят остановки общественного транспорта.