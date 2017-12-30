Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     30.12.2017 11:16

В Москве появятся новые маршруты наземного транспорта

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  общественный транспорт  маршруты 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2018 году в Москве введут 29 новых маршрутов общественного транспорта, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Конкурсы на первые пять маршрутов уже объявлены, по остальным маршрутам конкурсы проведут в 2018 году. Первые пять новых маршрутов появятся на юго-востоке, северо-западе и западе столицы. Пассажиров по ним будут перевозить 42 новых автобуса экологического класса «Евро-5».

Новые маршруты должны начать действовать не позже июля 2018 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
общественный транспорт  маршруты 

Возврат к списку

Лента новостей

12:06 Город Какие музеи бесплатно работают в праздники в Москве

12:04 Город Московские музеи со 2 по 7 января можно посетить бесплатно

11:52 Город Мужчину зарезали на корпоративе в Москве

11:47 Город Где можно запускать пиротехнику в Москве в праздники

11:38 Город Где в Москве запустят фейерверки в Москве в новогоднюю ночь

Актуальные материалы

20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве

18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru