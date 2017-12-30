30 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2018 году в Москве введут 29 новых маршрутов общественного транспорта, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



Конкурсы на первые пять маршрутов уже объявлены, по остальным маршрутам конкурсы проведут в 2018 году. Первые пять новых маршрутов появятся на юго-востоке, северо-западе и западе столицы. Пассажиров по ним будут перевозить 42 новых автобуса экологического класса «Евро-5».



Новые маршруты должны начать действовать не позже июля 2018 года.