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Город (Москва и область)     07.06.2019 09:47

В Москве промыли фасады почти 6 тысяч многоквартирных домов

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Теги:  ЖКХ 

7 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве с начала апреля промыли фасады 5,7 тысячи многоквартирных домов и более 3 тысяч нежилых зданий, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, до 1 сентября планируется выполнить промывку более 31 тысячи жилых домов и порядка 10 тысяч нежилых зданий.

Для выполнения работ привлекают промышленных альпинистов, а также автовышки. Для промывки фасадов используют минимойки высокого давления и специальные очищающие средства. Перед началом работ жителей просят закрыть окна и убрать припаркованные возле зданий автомобили.


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Теги: 
ЖКХ 

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