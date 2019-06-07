7 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве с начала апреля промыли фасады 5,7 тысячи многоквартирных домов и более 3 тысяч нежилых зданий, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, до 1 сентября планируется выполнить промывку более 31 тысячи жилых домов и порядка 10 тысяч нежилых зданий.



Для выполнения работ привлекают промышленных альпинистов, а также автовышки. Для промывки фасадов используют минимойки высокого давления и специальные очищающие средства. Перед началом работ жителей просят закрыть окна и убрать припаркованные возле зданий автомобили.