6 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу, 6 июля в Москве проведена 11-я масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Всего было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в работах принимали участие около 70 тысяч человек. Было задействовано более 4,5 тысяч поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей.



Дезинфецирующими препаратами были обработаны дороги, тротуары, парковки, дворы, павильоны станций метро, остановки общественного транспорта. Для дезинфекции применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, которые безопасны для людей и животных.