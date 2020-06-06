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Город (Москва и область)     06.06.2020 14:47

В Москве прошла 11-я дезинфекция дорог и общественных пространств

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Теги:  дезинфекция 

6 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу, 6 июля в Москве проведена 11-я масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Всего было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в работах принимали участие около 70 тысяч человек. Было задействовано более 4,5 тысяч поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей.

Дезинфецирующими препаратами были обработаны дороги, тротуары, парковки, дворы, павильоны станций метро, остановки общественного транспорта. Для дезинфекции применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, которые безопасны для людей и животных.


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Теги: 
дезинфекция 

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