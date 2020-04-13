13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве прошла масштабная дезинфекция, коммунальные службы обработали все дороги, тротуары и дворовые территории города, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Бирюков отметил, что дезинфекция проводилась в третий раз, в целях предотвращения распространения коронавируса.



В работе по дезинфекции было задействовано 4,5 тысячи единиц техники, для дезинфекции использовались препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они абсолютно безвредны и регулярно используются для дезинфекции поверхностей в детских и образовательных учреждениях, а также на предприятиях общепита.



Заммэра также заявил, что дезинфекция города будет проводиться регулярно, до тех пор, пока сохраняется угроза распространения коронавируса.