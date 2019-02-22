22 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы проведут торги за право торговли с 28 тележек на улицах Москвы, сообщает портал mos.ru.



Мобильные торговые точки появятся на улицах Сретенке, Никольской, Волхонке, Советской Армии, Новый Арбат, Большая Лубянка, Сущевский Вал, на Чистопрудном бульваре, площади Никитские Ворота и Краснопресненской набережной.



Победители торгов получат право торговать с тележек выпечкой и горячими напитками в осенне-зимний период, и мороженным летом.



Начальная цена лотов варьируется от 9,7 до 11,5 тысячи рублей, торги пройдут 27 марта.