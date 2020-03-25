25 марта. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы своим приказом утвердил новые правила лечения коронавирусной инфекции, предусматривающие лечение на дому.
Новые правила будут действовать с 23 по 30 марта и предусматривают лечение больных коронавирусной инфекцией в домашних условиях, если болезнь проходит в легкой форме. Дома могут проходить лечение пациенты, если у них температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация кислорода (SpO2) больше 93%, дыхание свободное.
При этом будет обеспечено дистанционное консультироввание пациентов, а у самих заболевших будут брать письменное согласие на прохождение лечения на дому. В случае ухудшения самочувствия, пациенты обязаны известить родственников о необходимости проживания в другом месте.
Госпитализации подлежат только пациенты старше 65 лет, беременные женщины, больные хроническими заболеваниями, а также те, у кого заболевание протекает в тяжелой форме.
Всего в Москве зафиксировано 290 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 человек уже выздоровели и выписаны из медучреждений.
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