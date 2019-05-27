27 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие страховщики подняли стоимость полисов ОСАГО в Москве, сообщают «Ведомости».



Компании «Альфастрахование» и «Ингосстрах» подняли стоимость базовой ставки по ОСАГО, на основании которой рассчитывается стоимость полиса с 3600 до 4188 рублей. Компания «Росгосстрах» подняла тарифы с 3699 до 4188 рублей. Кроме того, о намерении повысить стоимость базовой ставки по ОСАГО объявила компания ВСК. Сейчас ставка тарифа по ОСАГО у этой компании составляет для москвичей 3590 рублей.



В Центробанке сообщили, что не собираются комментировать действия страховщиков, однако намерены следить за ситуацией на рынке ОСАГО.