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Город (Москва и область)     27.05.2019 10:53

В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

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Теги:  ОСАГО  страхование 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие страховщики подняли стоимость полисов ОСАГО в Москве, сообщают «Ведомости».

Компании «Альфастрахование» и «Ингосстрах» подняли стоимость базовой ставки по ОСАГО, на основании которой рассчитывается стоимость полиса с 3600 до 4188 рублей. Компания «Росгосстрах» подняла тарифы с 3699 до 4188 рублей. Кроме того, о намерении повысить стоимость базовой ставки по ОСАГО объявила компания ВСК. Сейчас ставка тарифа по ОСАГО у этой компании составляет для москвичей 3590 рублей.

В Центробанке сообщили, что не собираются комментировать действия страховщиков, однако намерены следить за ситуацией на рынке ОСАГО.


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Теги: 
ОСАГО  страхование 

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