27 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие страховщики подняли стоимость полисов ОСАГО в Москве, сообщают «Ведомости».
Компании «Альфастрахование» и «Ингосстрах» подняли стоимость базовой ставки по ОСАГО, на основании которой рассчитывается стоимость полиса с 3600 до 4188 рублей. Компания «Росгосстрах» подняла тарифы с 3699 до 4188 рублей. Кроме того, о намерении повысить стоимость базовой ставки по ОСАГО объявила компания ВСК. Сейчас ставка тарифа по ОСАГО у этой компании составляет для москвичей 3590 рублей.
В Центробанке сообщили, что не собираются комментировать действия страховщиков, однако намерены следить за ситуацией на рынке ОСАГО.
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