Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     12.05.2020 08:14

В Москве с 12 мая нужно обязательно носить перчатки и маски с общественных местах

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  масочный режим  коронавирус 

12 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 12 мая вступил в силу режим обязательного использования масок и перчаток в общественных местах и при поездках на общественном транспорте.

Носить маски и перчатки граждане обязаны при посещении магазинов, торговых центов, а также при поездках на общественном транспорте, в том числе на такси.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней. С 12 мая решения об ослаблении или ужесточении ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, принимают губернаторы регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
масочный режим  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

08:50 Происшествия Пять человек погибли в результате пожара в одной из больниц Санкт-Петербурга

08:38 Город (Москва и область) Пропускной режим в Москве будет действовать до 31 мая

08:22 Город (Москва и область) В Москве возобновляют работу промышленные предприятия и строительные объекты

08:14 Город (Москва и область) В Москве с 12 мая нужно обязательно носить перчатки и маски с общественных местах

18:09 Город (Москва и область) В Москве снижается количество госпитализаций зараженных коронавирусом - Собянин

Актуальные материалы

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

16:26 Власть Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru