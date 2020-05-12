12 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 12 мая вступил в силу режим обязательного использования масок и перчаток в общественных местах и при поездках на общественном транспорте.



Носить маски и перчатки граждане обязаны при посещении магазинов, торговых центов, а также при поездках на общественном транспорте, в том числе на такси.



Ранее президент России Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней. С 12 мая решения об ослаблении или ужесточении ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, принимают губернаторы регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.