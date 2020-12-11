11 декабря. Mossovetinfo.ru - С понедельника, 14 декабря, записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве смогут работники сферы торговли и услуг, а также сотрудники МФЦ и работники культуры, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. На данный момент записаться и пройти вакцинацию могут учителя, врачи и работники социальных служб