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Город (Москва и область)     11.12.2020 15:29

В Москве с 14 декабря на вакцинацию от COVID-19 смогут записаться новые категории граждан

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Теги:  коронавирус  вакцинация 

11 декабря. Mossovetinfo.ru - С понедельника, 14 декабря, записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве смогут работники сферы торговли и услуг, а также сотрудники МФЦ и работники культуры, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. На данный момент записаться и пройти вакцинацию могут учителя, врачи и работники социальных служб


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Теги: 
коронавирус  вакцинация 

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