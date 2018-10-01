1 октября. Mossovetinfo.ru – Сезон фонтанов завершился в Москве в ночь на 1 октября, сообщает портал mos.ru.



В ночь на 1 октября городские фонтаны перестают работать, начинается их консервации перед зимой и подготовка к следующему сезону. Из фонтанов сливают воду, чаши фонтанов промывают от различных наслоений, демонтируются форсунки, насадки и светильники, а насосное и электронное оборудование проходит техосмотр. На некоторых фонтанах устанавливают защитные щиты.



Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов и водяных устройств.