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Город (Москва и область)     01.10.2018 08:22

В Москве с 1 октября завершился сезон фонтанов

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Теги:  фонтаны 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Сезон фонтанов завершился в Москве в ночь на 1 октября, сообщает портал mos.ru.

В ночь на 1 октября городские фонтаны перестают работать, начинается их консервации перед зимой и подготовка к следующему сезону. Из фонтанов сливают воду, чаши фонтанов промывают от различных наслоений, демонтируются форсунки, насадки и светильники, а насосное и электронное оборудование проходит техосмотр. На некоторых фонтанах устанавливают защитные щиты.

Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов и водяных устройств.


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Теги: 
фонтаны 

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