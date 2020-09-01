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Город (Москва и область)     01.09.2020 08:08

В Москве с 1 сентября можно сделать бесплатную прививку от гриппа

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Теги:  грипп  прививка от гриппа  вакцина 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве 1 сентября стартовала кампания по бесплатной вакцинации от гриппа, сделать прививку могут все желающие.

Всего в городе будет работать около 450 прививочных пунктов. Сделать прививку можно во всех детских и взрослых поликлиниках столицы, а также в 44 мобильных пунктах вакцинации. 36 таких пунктов будут работать на станциях метро, по два открылись на станциях МЦК и на железнодорожных станциях, еще четыре работают в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

Для того, чтобы сделать прививку от гриппа необходимо иметь при себе паспорт, и заполнить на пункте вакцинации письменное согласие. Перед вакцинацией всех пациентов будет осматривать врач, чтобы выявить противопоказания.

Вакцинация будет проводится российскими вакцинами, разработанными по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Узнать адреса пунктов вакцинации и время их работы можно на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

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Карта места

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Теги: 
грипп  прививка от гриппа  вакцина 

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