Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.08.2018 10:03

В Москве с начала года появились шесть новых объектов здравоохранения

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  здравоохранение  строительство 

19 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве с начала 2018 года появилось шесть новых объектов здравоохранения. Об этом сообщает mos.ru.

За счет городского бюджета были построены пристройка к поликлинике в Бескудниковском переулке и подстанция скорой помощи на Промышленной улице

Кроме того, за счет инвесторов реконструирован центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, который находится в поселении Вороновское. Также за счет инвесторов введена в эксплуатацию поликлиника в поселении Внуковском.

Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, который расположен на улице Островитянова, был построен за счет федерального бюджета.

Всего с 2011 года в Москве построено 82 объекта здравоохранения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
здравоохранение  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

10:48 Происшествия В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил жизнь самоубийством

10:37 Город (Москва и область) Все московские школы имеют равные возможности - мэр

10:26 Город (Москва и область) 373 семьи уже получили квартиры по программе реновации - Собянин

10:03 Город (Москва и область) В Москве с начала года появились шесть новых объектов здравоохранения

18:32 Другое ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу

Актуальные материалы

14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа

13:20 Общество Самый массовый ночной велопарад пройдёт в Москве 4 августа

11:21 Город (Москва и область) Московские власти не видят необходимости в повышении стоимости парковки

10:43 Город (Москва и область) Кто может бесплатно ездить в электричках

08:27 Общество Москвичи могут поделиться идеями о векторах цифрового развития мегаполиса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru