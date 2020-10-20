20 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве сформируют карты пассажиропотока на основании данных с мобильных телефонов граждан, сообщает «Коммерсантъ».



В течение полугода на остановках общественного транспорта и стелах навигации планируется установить 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут через Wi-Fi и Bluetooth собирать МАС-адреса телефонов (номера, присваиваемые телефонам при производстве) в радиусе 50 метров. Установленные АПК будут работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые также отслеживают пассажиропоток.



На основании этих данных будут сформированы карты пассажиропотока в Москве. Все собранные данные будут храниться в едином центре хранения данных департамента информационных технологий Москвы.