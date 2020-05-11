Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.05.2020, 18:09
В Москве снижается количество госпитализаций зараженных коронавирусом - Собянин
11 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве идет снижение количества госпитализаций пациентов с выявленным коронавирусом, заявил в ходе совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстано...
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Город (Москва и область)
11.05.2020, 14:16
Цифровой пропуск теперь можно проверить в приложении «Московский транспорт»
11 мая. Mossovetinfo.ru – Проверить действителен ли цифровой пропуск теперь можно в мобильном приложении «Московский транспорт», сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения. Д...
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Город (Москва и область)
11.05.2020, 10:37
За сутки в Подмосковье выявлено более 1000 случаев заражения коронавирусом
11 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 1079 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье подтверждено 21 63...