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Город (Москва и область)     11.05.2020 18:09

В Москве снижается количество госпитализаций зараженных коронавирусом - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  госпитализация 

11 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве идет снижение количества госпитализаций пациентов с выявленным коронавирусом, заявил в ходе совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, в Москве втрое выросло количество проводимых тестов на коронавирус, что позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и принять меры.

«В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается», - заявил мэр Москвы.

Собянин также призвал не боятся количества новых выявляемых случаев заражения коронавирусом, отметив, что чем быстрее и чем больше зараженных будет выявлено, тем быстрее им будет оказана медицинская помощь.

На 11 мая в Москве выявлено 115 909 случаев заболевания. Вылечились 17 822 человек. Умерло 1124 человека.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  госпитализация 

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