11 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве идет снижение количества госпитализаций пациентов с выявленным коронавирусом, заявил в ходе совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, в Москве втрое выросло количество проводимых тестов на коронавирус, что позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и принять меры.



«В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается», - заявил мэр Москвы.



Собянин также призвал не боятся количества новых выявляемых случаев заражения коронавирусом, отметив, что чем быстрее и чем больше зараженных будет выявлено, тем быстрее им будет оказана медицинская помощь.



На 11 мая в Москве выявлено 115 909 случаев заболевания. Вылечились 17 822 человек. Умерло 1124 человека.