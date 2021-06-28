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Город (Москва и область)     28.06.2021 11:47

В Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  КовиВак 

28 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве вновь закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Сообщается, что запись на вакцинацию «КовиВаком» временно приостановлена, ожидаются поставки следующей партии вакцины от Миниздрава РФ.

Ранее, 22 июня «КовиВак» в Москве уже закончился, запись на вакцинацию также была приостановлена, однако 25 июня она возобновилась.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  КовиВак 

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