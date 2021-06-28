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28.06.2021, 15:46
В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков
28 июня. Mossovetinfo.ru - В результате интенсивных дождей в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков, сообщает пресс...
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Город (Москва и область)
28.06.2021, 15:10
За три дня QR-коды в Москве получили 2,5 миллиона человек
28 июня. Mossovetinfo.ru - За три дня QR-коды, которые позволяют посещать массовые мероприятия и предприятия общепита, п...
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Город (Москва и область)
28.06.2021, 13:40
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»
28 июня. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой», за последнюю неделю в Москве о...