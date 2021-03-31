 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     31.03.2021 17:54

В Москве сняли ограничения движения на юго-западе города

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дорожное движение  организация движения  ограничения  снятие ограничений 

31 марта. Mossovetinfo.ru — На юго-западе Москвы отменили все ограничения дорожного движения, введенные на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что убраны все заграждения, восстановлены все парковки, открыты все закрытые участки и съезды.

Участок Калужско-Рижской линибыл закрыт с 20 апреля в связи с работами по прокладке тоннеля и строительству станции БКЛ «Воронцовская». Кроме того, для обеспечения приоритета наземного общественного транспорта, в районе закрытых станций метро были введены ограничения движения транспорта. Планировалось, что участок метро будет закрыт до 2 апреля, а ограничения движения будут действовать до 4 апреля.

Однако рабочие выполнили все работы раньше срока, в результате закрытый участок был открыт 31 марта.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дорожное движение  организация движения  ограничения  снятие ограничений 

Возврат к списку

Лента новостей

18:32 Общество Алексей Навальный сообщил, что объявил голодовку

17:54 Город (Москва и область) В Москве сняли ограничения движения на юго-западе города

17:01 В мире Хорватия с 1 апреля открывает въезд для вакцинировавшихся от коронавируса

16:07 В мире Киев с 5 апреля вводит жесткий карантин из-за коронавируса

15:41 Власть Путин допустил национализацию предприятий не выполняющих гособоронзаказ

Актуальные материалы

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru