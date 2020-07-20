20 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве создадут 18 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 1,7 тысячи гектаров, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
«Каждая новая ООПТ – уникальный объект природы. Это может быть неповторимый ландшафт, редкие деревья и растения, гнездовья птиц или места обитания животных. Часто – сочетание многих факторов сразу», - написал мэр Москвы.
Новые ООПТ появятся в разных районах города: на юго-западе, на востоке и на севере Москвы, в ТиНАО, а также в районе Зеленограда. Полный список новых ООПТ можно посмотреть здесь.
Таким образом, общее количество особо охраняемых природных территорий в Москве достигло уже 140, их общая площадь составляет более 19 тысяч гектаров, или 7,5% территории города.
Собянин отметил, что Москва является самым зеленым мегаполисом планеты. Парки, скверы, бульвары и другие озелененные территории занимают более половины площади столицы. Мэр Москвы также подчеркнул, что потенциал создания новых ООПТ в Москве далеко не исчерпан, и их создание является важной частью программы развития города.
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