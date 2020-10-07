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Город (Москва и область)     07.10.2020 15:14

В Москве создадут цифровую базу таксистов

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Теги:  такси  Департамент транспорта  цифровая база 

7 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве будет создана цифровая база таксистов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Агрегаторы такси будут передавать в Региональную навигационно-информационную систему цифровые профили водителей, в которых будут указаны фамилия, имя и отчество водителя, данные водительских прав, место трудоустройства, данные страхового полиса, наличие техосмотра автомобиля, данные о водительском стаже, номер разрешения на осуществление деятельности, сведения о прохождении медосмотра.

В дальнейшем цифровой профиль водителя будет подтверждаться в специальном мобильном приложении.

В сообщении подчеркивается, что никакие данные о пассажирах и их поездках в базу не попадут.

Создание цифровой базы таксистов позволит повысить безопасность и качество поездок.


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Теги: 
такси  Департамент транспорта  цифровая база 

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