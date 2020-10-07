7 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве будет создана цифровая база таксистов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Агрегаторы такси будут передавать в Региональную навигационно-информационную систему цифровые профили водителей, в которых будут указаны фамилия, имя и отчество водителя, данные водительских прав, место трудоустройства, данные страхового полиса, наличие техосмотра автомобиля, данные о водительском стаже, номер разрешения на осуществление деятельности, сведения о прохождении медосмотра.
В дальнейшем цифровой профиль водителя будет подтверждаться в специальном мобильном приложении.
В сообщении подчеркивается, что никакие данные о пассажирах и их поездках в базу не попадут.
Создание цифровой базы таксистов позволит повысить безопасность и качество поездок.
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