7 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве будет создана цифровая база таксистов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.



Агрегаторы такси будут передавать в Региональную навигационно-информационную систему цифровые профили водителей, в которых будут указаны фамилия, имя и отчество водителя, данные водительских прав, место трудоустройства, данные страхового полиса, наличие техосмотра автомобиля, данные о водительском стаже, номер разрешения на осуществление деятельности, сведения о прохождении медосмотра.



В дальнейшем цифровой профиль водителя будет подтверждаться в специальном мобильном приложении.



В сообщении подчеркивается, что никакие данные о пассажирах и их поездках в базу не попадут.



Создание цифровой базы таксистов позволит повысить безопасность и качество поездок.