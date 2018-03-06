В Москве создан штаб по наблюдению за выборами президента России

6 марта. Mossovetinfo.ru - Стать стать наблюдателями на выборах президента России 18 марта в Москве изъявили более 4,8 тысячи человек. Об эётом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе заседания совета Общественной палаты Москвы.



На заседании было единогласно принято решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в городе Москве.



В структуре Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента России в городе Москве будет работать видеоцентр, кол-центр, мобильные группы и группа разбора.



Штаб возглавил Алексей Венедиктов. Заместителями председателя штаба стали Алексей Шапошников, Вадим Ковалев и Александр Шарлай.