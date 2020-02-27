27 февраля. Mossovefinfo.ru – Базу данных с мировыми практиками применения искусственного интеллекта создали в Москве, сообщали заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Всего в базе собраны более 300 кейсов применения ИИ в различных сферах, из которых около 100 кейсов - московские.



«Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта – стратегическая задача для всей российской ИТ-отрасли. <…> Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам», - рассказала Сергунина.



Все практики в базе разделены на функциональные области: промышленность, транспорт, городская среда, социальная сфера и другие. Каждый кейс снабжен подробным описанием, включающим сведения о разработчике, объекте внедрения, применяемых технологиях и полученных результатах.