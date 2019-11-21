21 ноября. Mossovetinfo.ru – Краудсорсинг-проект «Город спорта», в рамках которого горожане смогут высказать свои идеи по поводу развития спорта в столице, стартовал в Москве 20 ноября.
Проект пройдет в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». На первом этапе москвичи смогут высказать свои предложения и пожелания по поводу развития спорта в столице по трем направлениям: «Спортивные мероприятия мегаполиса», «Спортивные секции» и «Информирование о спортивной жизни города».
На втором этапе участники проекта примут участие в дискуссиях, на которых обсудят тему развития спорта, а также ознакомятся с предложениями, высказанными на первом этапе и прошедшими экспертный отбор, и смогут задать вопросы их авторам.
На третьем этапе москвичи проголосуют за лучшие предложения по развитию спорта, предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы.
Главной задачей проекта является сбор идей горожан по развитию спортивной жизни в Москве. В проекте примут участие известные люди из мира спорта: телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская, а также спортсмены Игорь Акинфеев, Алексей Немов, Мария Киселева, Алексей Ягудин. Проект продлится до 29 ноября.
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