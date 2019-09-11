11 сентября. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в рамках программы реновации жилья в Москве строится 123 дома, сообщил в интервью «Российской газете» глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.



Бочкарев отметил, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию 8 домов по программе реновации, еще шесть домов будет введено в эксплуатацию до конца года.



Всего с момента старта программы реновации жилья в Москве в рамках программы построено 47 новых домов.