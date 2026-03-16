В Москве тестируют робота «Городового» для патрулирования территорий – Собянин

18 марта — Mossovetinfo.ru — Первый в России испытательный центр полного цикла, предназначенный для тестирования коммунальных, складских, логистических, транспортных, мониторинговых, строительных и многих других беспилотных роботизированных систем открыт в Московском инновационном кластере, - сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.



Также испытательный центр будет использовать полигон федерального центра беспилотных авиационных систем и ряд других локаций.



Наличие собственного испытательного центра позволит сократить путь от опытного образца до серийного производства. Это важный инструмент для стимулирования развития отечественных технологий, - отметил мэр. В видеоролике на блоге мэра продемонстрированы испытания коммунальной и иной техники.



В том числе Собянин сообщил, что ООО «ГУМИЧ РТК» тестирует робота «Городового». Его задача — патрулировать закрытые территории и общественные пространства: следить за обстановкой и при необходимости подавать сигналы экстренным службам.



