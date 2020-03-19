19 марта. Mossovetinfo.ru – В России скончалась женщина, у которой было выявлено заболевание коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Сообщается, что смерть 79-летней пациентки наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.
Сообщается, что женщина была госпитализирована 13 марта, а 14 марта по настоянию родственников она была переведена в частную клинику. Однако, через два дня выяснилось, что ее тест на коронавирус дал положительный результат, после чего она была немедленно переведена в инфекционную больницу №2.
В больнице пациентка находилась в индивидуальном боксе и получала всю необходимую комплексную интенсивную терапию. Однако в связи с наличием ряда хронических заболеваний.
В настоящее время выявлен весь круг контактов скончавшейся женщины, все они находятся под медицинским наблюдением и не имеют тяжелых симптомов заболевания.
В сообщении отмечается, что коронавирус наиболее опасен для лиц старше 60 лет. Ранее власти Москвы рекомендовали пожилым жителям города оставаться дома и не посещать места массового скопления людей, чтобы снизить риск заражения.
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