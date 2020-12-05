5 декабря. Mossovetinfo.ru – Рекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Москве. За последние сутки в столице выявлено 7993 случая заболевания. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Предыдущий рекорд был зафиксирован 26 ноября, когда за сутки выявили 7918 новых случаев коронавируса. Ранее оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с коронавирусом разъяснил динамику выявляемых случаев заболевания



В Москве 5 декабря стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. Пока сделать прививку могут сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб.



До 15 января действуют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Ограничения, которые действовали до конца ноября, также продлены до середины января.