6 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2020 году запустят новый транспорт - водный. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.



Первый маршрут пройдет от Киевского вокзала до улицы Нижние Мневники.



В департаменте предложили москвичам прислать на почту pressdt@mos.ru идеи, как развивать данный вид транспорта. Авторы лучших идей обсудят их с главой департамента Максимом Ликсутовым.