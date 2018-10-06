6 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2020 году запустят новый транспорт - водный. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Первый маршрут пройдет от Киевского вокзала до улицы Нижние Мневники.
В департаменте предложили москвичам прислать на почту pressdt@mos.ru идеи, как развивать данный вид транспорта. Авторы лучших идей обсудят их с главой департамента Максимом Ликсутовым.
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