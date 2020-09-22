22 сентября. Mossovetinfo.ru - В августе 2020 года в Москве было заключено 10 006 ипотечных договоров, что на 43% больше, чем в августе 2019 года (7 006 договоров), сообщает пресс-служба московского управления Росреестра.
Всего я января по август текущего года в Москве было зарегистрировано 57 337 ипотечных договоров. Это практически повторяет число ипотечных договоров, заключенных в аналогичный период 2019 года, когда было заключено 57 393 договора, и на 5% превышает показатель 2018 года, когда с января по август было заключено 54 828 ипотечных договора.
Отмечается, что несмотря на то, что в Москве третий месяц отмечается рост количества договоров на рынке недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, только в области ипотечного кредитования удалось приблизиться к показателям прошлого года.
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