30 июня. Mossvetinfo.ru – В Москве в ближайшие годы планируется привести в порядок 150 километров набережных. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 2019 году планируется благоустроить набережные в Замоскворечье, Капотне, Кожуховском затоне, на берегу Сходни, а также в районе ЗИЛа.
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