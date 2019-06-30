30 июня. Mossvetinfo.ru – В Москве в ближайшие годы планируется привести в порядок 150 километров набережных. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



В 2019 году планируется благоустроить набережные в Замоскворечье, Капотне, Кожуховском затоне, на берегу Сходни, а также в районе ЗИЛа.