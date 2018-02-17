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Город (Москва и область)     17.02.2018 08:57

В Москве в субботу небольшой снег и до 4 градусов мороза – «Фобос»

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Теги:  Москва  Московская область  погода  давление  снегопад 

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В субботу 17 февраля в Москве ожидается до 4 градусов мороза, в Московской области - минус 1-7 градусов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию от ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. 

Он отметил, что сильных снегопадов в эти выходные в Москве не будет.

«Сегодня будет облачно, временами небольшой снег, юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду», - также сообщил Тишковец.

Давление в Москве будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  давление  снегопад 

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