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Город (Москва и область)     25.01.2021 12:42

В Москве возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм на акции 23 января

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Теги:  акции  протест  уголовное дело  коронавирус 

25 января. Mossovetinfo.ru – По итогам несанкционированной акции в Москве в субботу, 23 января, в Москве возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом, фабулу уголовного дела источник прояснить не смог. Однако, ранее появилась информация о том, что по данным приложения «Социальный мониторинг» в акции приняли участие 19 человек зараженных коронавирусом.

Кроме того, ранее сообщалось, что по фактам противоправных действий во время акции в Москве СК возбудил уголовные дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство).

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Теги: 
акции  протест  уголовное дело  коронавирус 

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